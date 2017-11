Unicredit, Mustier: impatto addendum pienamente gestibile

Unicredit

(Teleborsa) - "E' pienamente gestibile" l'impatto dell' addendum della BCE sui crediti deteriorati per. Lo ha affermato l'Amministratore delegato della banca,, durante la conference call sui risultati trimestrali La discussione della BCE "non è ancora conclusa" e l'Eurotower "guarderà caso per caso, istituto per istituto". "Non sappiamo quale sarà l'accordo finale", ha aggiunto Mustier.Riguardo all' arrivo di Saccomanni nel Consiglio di Amministrazione , Mustier ha dichiarato di essere "personalmente felice che Saccomanni sia a bordo". "Tenuto conto del background professionale e dello status di Fabrizio Saccomanni, il board lo ha considerato il miglior candidato alla presidenza per il prossimo mandato", ha aggiunto il manager.