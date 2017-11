Wall Street amplia il rosso a metà giornata

Dow Jones

(Teleborsa) -con ilin calo dello 0,73% a 23.390,54 punti, arrestando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 31 ottobre scorso. Sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,69%, scambiando a 2.576,49 punti. Ribassi più consistenti per il(-1,07%).Occhi puntati anche sul nuovo progetto di legge che verrà presentato al Senato per ridurre le tasse. Piano diverso da quello già presente alla Camera.Al top tra i(+2,01%) e(+1,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%., con un decremento dell'1,71%.su, che soffre un calo dell'1,53%., che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Al top tra i, si posizionano(+9,10%),(+5,05%),(+4,84%) e(+3,82%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%., con una flessione del 3,63%.su, che soffre un decremento del 3,61%.Giornata no per, che registra un ribasso del 3,51%.