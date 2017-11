Banca Profilo, confermata l’elevata solidità patrimoniale

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha chiuso i nove mesi al 30 settembre con una Raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette in crescita a 6,6 miliardi di Euro (+19,8 % a/a).Positiva la raccolta netta del Private Banking per 205 milioni con masse in crescita del 14,5% a/a e della controllata svizzera per 181 milioni con masse in crescita del 37,8% a/a.I Ricavi consolidati sono risultati pari a 45,8 milioni di Euro (+21,6% a/a) con crescita in tutte le aree di business.Raddoppiato il risultato della gestione operativa a 9,0 milioni di Euro (+101,7% a/a).L'Utile netto si è attestato a 5,8 milioni di Euro (+75% a/a).Confermata l’elevata solidità patrimoniale con CET 1 Capital ratio consolidato al 24,1%.