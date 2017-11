Borse europee in rosso. A Milano pesano le trimestrali

S&P-500

(Teleborsa) -Gli eurolistini hanno chiuso in rosso e sui minimi di seduta, complice l'avvio in rosso di Wall Street, dove l'sta cedendo lo 0,22% sui timori per un rinvio della riforma fiscale voluta dal Presidente Trump.Driver al ribasso alcune trimestrali negative e una serie di prese di profitto su alcuni comparti che avevano guadagnato molto terreno nelle sedute precedenti.Sul valutario l'sale a quota 1,164. Tra le commodities, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) è stabile a 57,2 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,84%.archivia la seduta con un calo dello 0,42%,arretra dello 0,68%,lascia sul parterre mezzo punto percentuale.In rosso anche Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,36%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 24.876 punti. Poco sotto la parità il(-0,45%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).Da rilevare che sul listino milanese hanno pesato molto le reazioni degli investitori alle numerosissimepubblicate oggi e nei giorni scorsi.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,03 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,4 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 360.238, rispetto ai 405.370 precedenti.A fronte dei 224 titoli trattati sulla piazza milanese, 131 azioni hanno chiuso in calo, mentre 84 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 9 azioni del listino italiano.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che porta a casa un guadagno del 2,30% grazie ai conti della rivale statunitenseBen compratagrazie alla trimestrale pubblicata ieri che ha confermato un rialzo dell'utile netto Tra i best performer ancheLe più forti vendite, invece, si sono abbattute sua causa del profit warning lanciato ieri sera a mercati chiusi Seduta drammatica per, che pure ieri ha annunciato risultati in crescita, e per, cui non è bastato il ritorno all'utile annunciato ieri sera . Le elevate aspettative degli investitori hanno penalizzato anche, che in rosso nonostante il bilancio in crescita di Milano,(+5,52%) vola grazie a nuove aggiudicazioni (+3,80%),(+3,56%) che rimbalza dopo il crollo della vigilia legato all' annuncio di una possibile ricapitalizzazione , e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su