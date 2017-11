Confcommercio, i consumi restano al palo

(Teleborsa) - Calma piatta sul fronte dei consumi in Italia.ha registrato, nel mese di ottobre, une un aumento dello 0,4% su base annua., a segnalare come le famiglie, nonostante i progressi rilevati da molti indicatori quali-quantitativi, stentino ad assumere comportamenti di consumo meno prudenti.La flessione dello 0,2% registrata dall'ICC, è derivata da un(-0,8%) e da una(+0,1%).Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa,(+0,6%), che ha recuperato, in parte, il calo del mese precedente,. In moderato miglioramento è risultata anche la spesa per i beni e i servizi per la cura della persona (+0,1%) e per i beni e servizi per la casa (+0,1%), mentre. Dopo i risultati positivi di settembre, si è ridotta in maniera significativa sia la domanda per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (-1,2%), sia la domanda per beni e i servizi per le comunicazioni (-0,7%).