Docenti, i sindacati chiedono modifiche alla Legge di Stabilità

(Teleborsa) - Inserire nella Legge di Stabilità di fine anno una serie diche a seguito della riforma 107/2015 hanno subito palesi ingiustizie.A chiederlo è l’associazione sindacale, attraverso una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2960, il testo della Legge di Stabilità, ultimo atto rilevante dell’attuale legislatura, presentati alla Commissione Bilancio del Senato, la quale a breve dovrà esprimere il suo parere proprio in merito al comparto Scuola e della Conoscenza.Il giovane sindacato ha chiesto una, diverse migliaia,. Il vincolo cadrebbe anche per le assegnazioni provvisorie. E pure quello quinquennale per il personale di sostegno, costretto oggi a rimanere su tale ambito di insegnamento anche in presenza di posti vacanti su disciplina comune.Inoltre, pe con maggiore anzianità alle spalle, inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, ha rivendicato la(GaE) non più ogni tre-cinque anni, come avviene oggi, ma annualmente.Il sindacato chiede poi di far, equiparati a tutti gli effetti ai docenti della scuola primaria, ancora oggi impossibilitati a chiedere di spostarsi in tale profilo professionale.Tra gli emendamenti dell’Anief vi è anche la richiesta diintrodotto dalla Legge 107/2015.