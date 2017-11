Ecosistemi Digitali: il 1° dicembre appuntamento a Firenze per la seconda edizione

(Teleborsa) -, alla, la seconda edizione di. Un settore sempre più strategico, quello del turismo on-line, che, come rilevato da ENIT nel Monitoraggio Estate - Autunno 2017.L'evento, promosso dal, e sviluppato insieme alla, si terrà subito dopo la chiusura della decima edizione di, in programma dal 29 al 30 novembre sempre presso la Fortezza da Basso.per arrivare alla definizione di unaUn anno dopo la prima edizione dell’evento, che ha visto 100 esperti provenienti da tutta Italia definire 10 linee guida in materia di turismo on-line, i rappresentati delle Istituzioni e delle imprese che operano nel settore turismo si ritroveranno per fare il punto sull'avanzamento della digitalizzazione nella promozione turistica.Un settore in espansione che, come evidenziano i dati di Google Trends relativi all'estate 2017, ha visto impennarsi le ricerche in Rete relative alle mete turistiche del nostro Paese.L'incremento maggiore nelle ricerche Web è avvenuto a partire dal periodo primaverile, con un picco durante i mesi di giugno, luglio e agosto (+14% anno su anno).(+25%),(+10%) e(+8%). Tr(+20%), le(+17%) e il(+12%).L'aumento dell'interesse da parte dei turisti che usano la Rete per pianificare le proprie vacanze è stato percepito anche dagli operatori, come evidenziano i dati della ricerca "Un’estate italiana" commissionata da: ben il 77,6% osserva un incremento rispetto all'andamento delle vendite per lo stesso periodo del 2016.Un campo,nel quale secondo il Sottosegretario di Stato delAntonellol'Italia deve ambire al ruolo di protagonista: "La competizione digitale, che ha come premessa la connettività e lo sviluppo di servizi innovativi, sta rivoluzionando il nostro modo di vivere, di produrre, di pensare. L'Italia non è più fanalino di coda su questi temi, ma anzi si candida ad essere protagonista della nuova stagione digitale coniugando i progressi tecnologici al meglio della promozione del Made in Italy."Un anno fa – prosegue- annunciai ache stavamo lavorando al progetto di un’unica rete wifi per tutto il territorio nazionale pensata per i turisti. Con soddisfazione oggi posso dire che quel progetto è partito a luglio con il lancio di una App che permette a ciascun utente di accedere in maniera trasparente e immediata alla federazione di reti Wifi°Italia°it e di usufruire di contenuti e servizi dell’ecosistema Turismo che via via vengono messi a disposizione. Un progetto dalle potenzialità enormi - conclude il Sottosegretario Antonello- che ci consentirà anche di avere in tempo reale un dato completo sul flusso turistico in Italia, sulla sua composizione, sugli spostamenti: informazioni utili per la messa a punto di servizi capaci di migliorare l’ospitalità italiana e di promuovere lo sviluppo dei territori".