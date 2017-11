Emak chiude i nove mesi con una crescita di utili e ricavi

Emak

(Teleborsa) - Bilancio in crescita perLa big dei macchinari per la cura del verde ha chiuso idell'anno con undi 15,7 milioni, in lieve calo rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente a causa della gestione cambi negativa.L’è salito da 26,7 a 27,8 milioni di euro, l'si è attestata a 37,2 milioni di euro rispetto ai 36,3 milioni dell'anno precedente.In accelerazione anche i(+4%), che si attestano a 322,2 milioni rispetto ai 309,7 milioni del pari periodo dello scorso esercizio.Quanto all'outlook, "sulla base dei risultati sin qui ottenuti, il Gruppo stima per l’esercizio un fatturato, a parità di area di consolidamento, in linea con l’esercizio precedente, a fronte delle stime di inizio anno di una crescita organica nell’ordine del 3%-4%. In aggiunta, il Gruppo potrà contare sul contributo positivo del Gruppo Lavorwash", si legge in una nota.