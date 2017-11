FS Italiane presenta a Ecomondo il nuovo Atlante delle linee dismesse da riconvertire

(Teleborsa) -, con una raccolta dellea beneficio della mobilità sostenibile e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale del Paese.Questi i contenuti del, presentato oggi alla Fiera di Rimini in occasione della fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.La pubblicazione, aggiornata nei contenuti e suddivisa per aree geografiche, propone un. Una raccolta che a partire da quest’anno è arricchita con informazioni sulle innumerevoliche si incontrano lungo le linee dismesse.L’obiettivo dell’Atlante è quello didel Paese attraverso la sinergia tra i progetti dinon più in esercizio e un network di forte interesse turistico-naturalistico costituito dagià esistenti.Le novità contenute nell’edizione 2017 sono state illustrate da, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato, membro della IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera e relatore della nuova legge quadro sulla ciclabilità,, Direzione Generale del Turismo del MiBACT,, Presidente Associazione Europea Greenways, e Ilaria Maggiorotti, responsabile Asset Funzionali di RFI.“Il riuso delle linee ferroviarie dismesse si colloca nel più ampio orizzonte di progetti finalizzati alla creazione di una, in un’ottica di sviluppo del turismo, attraverso la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale e paesaggistico", sottolinea, ricordando l'importanza delle tematiche relative all'ambiente ed alla sostenibilità ed alla promozione del benessere, della qualità della vita e del turismo.Sempre a Ecomondo,per il trasporto regionale, progettati e costruiti all’insegna dele della s. La premiazione si è tenuta ieri 9 novembre.Giunto quest’anno alla sua nona edizione, il Premio Sviluppo Sostenibile è un importante riconoscimento. Risultata tra le migliori 10 imprese italiane nella categoria, Trenitalia è stata premiata per l’impegno profuso sul fronte del trasporto regionale con i 450 nuovi convogli che verranno consegnati a partire dalla primavera del 2019.