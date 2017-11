Giornata cauta per Milano e per i listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,163.Poco mosso l'. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,17%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%, poco mossa, che mostra un +0,1%, sostanzialmente invariata+0,12%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,00%),(+0,82%) e(+0,49%). In maggior calo invece i comparti(-1,74%),(-0,93%) e(-0,54%).di Milano, troviamo(+1,99%) all'indomani della pubblicazione della trimestrale (+1,45%) grazie ai risultati positivi (+1,02%) e(+0,98%). Sospeso per eccesso di ribasso il titolo, che mostra una variazione teorica negativa del 16,87%. Ieri la società ha annunciato ricavi stabili. Calo deciso per, che segna un -1,61%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.del FTSE MidCap,(+4,73%) grazie alla trimestrale (+3,56%),(+1,84%) alle prese con i conti (+1,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-5,94%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.