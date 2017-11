Irce stima una crescita annua dopo il boom di utili e ricavi

Irce

(Teleborsa) -spinge sull'acceleratore nei primi nove mesi di esercizio.La società ha infatti riportato undi 4,63 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,39 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre isono aumentati del 21% a 268,8 milioni grazie alla crescita del prezzo del rame.Il produttore di conduttori per avvolgimento e cavi elettrici ha confermato le previsioni di ricavi in crescita per l’intero esercizio 2017.Nel segmento cavi, dove il mercato risulta ancora debole, i ricavi saranno in linea con quelli dell’anno precedente. "In tale contesto il Gruppo prevede di chiudere l’intero esercizio 2017 con un ulteriore miglioramento nei risultati rispetto a quello ottenuto nei priminove mesi", si legge in una nota.