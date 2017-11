Moncler resiste alle vendite sulle blue-chip milanesi

Moncler

(Teleborsa) - Ottimo andamento per, che estende i guadagni rispetto alla seduta precedente mostrando a Piazza Affari un rialzo dell'1% a 23,02.Il luxury brand è uno dei pochi titoli positivi del FTSE Mib, influenzato negativamente dalle molte trimestrali comunicate tra ieri e oggi.Moncler annuncerà i risultati relativi all'esercizio 2017 il prossimo 26 febbraio. Gli analisti stimano un bilancio in miglioramento alla luce della crescita a doppia cifra dei ricavi comunicata a fine ottobre Ieri Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler, ha ricevuto il premio di "Imprenditore dell'Anno" 2017 in occasione della XXI edizione del Premio EY per l'imprenditoria italiana Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 23,24 e successiva a 23,72. Supporto a 22,76.