RCS Mediagroup torna in utile e raddoppia l'Ebitda. Ma l'outlook è cauto

RCS Mediagroup

(Teleborsa) -torna in nero nei primi nove mesi di esercizio.La società editoriale ha infatti chiuso il periodo con undi 19,8 milioni di euro a fronte della perdita di 17,4 milioni messa a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.Torna positiva anche l'a 47,1 milioni di euro rispetto al precedente passivo di 0,8 milioni di euro, mentre l'risulta più che raddoppiata a 84,4 milioni di euro., invece, sono scesi leggermente da 709 a 657 milioni di euro.Quanto al futuro, RCS conferma gli obiettivi di risultato per il 2017 precisando che "l’evoluzione della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento, anche per i possibili effetti sul mercato pubblicitario spagnolo legati alla situazione creatasi in Catalogna, potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi.