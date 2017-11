Rifiuti Elettrici ed Elettronici, a Ecomondo obiettivi raggiunti e prossimi traguardi dell'Italia

(Teleborsa) -) in Italia. A, l'evento sull'ambiente e l'energia verde, è stato anche fatto il punto sugli obiettivi posti dall'UE e su quanto l'Italia deve fare per adeguarsi.L'occasione arrivata nel corso del Forum RAEE. Il primo degli obiettivi (). Un altro obiettivo, più ambizioso, richiede venga raccolto il 45% dell'immesso dei tre anni precedenti all'anno di valutazione.A fronte di circa 358 mila tonnellate gestite in Italia, la maggior parte (il 61%) sono gestite in impianti allocati al Nord, mentre la restante parte si suddivide tra Centro Italia (75 mila t) e Sud e Isole (65 mila t).. Come stabilisce l'Accordo sul trattamento in vigore, il 13 novembre è il termine ultimo per l'accreditamento da parte degli impianti che operano con i sistemi collettivi. Ad oggi dei 91 Impianti accreditati (46 al Nord, 20 al Centro e 25 tra Sud e Isole), solo 25 hanno già concluso le procedure di accreditamento previste dal nuovo Accordo e saranno operativi dal 14 novembre.