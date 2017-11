Scuole: a Ecomondo ENEA presenta Safe School 4.0

(Teleborsa) - Si chiamaed è l'. Realizzata dai ricercatoriper la Campagna nazionale sull'efficienza energetica Italia in Classe A, l’App è stata presentata ufficialmente presso l’Hub Ecomondo , l'evento sull'ambiente e l'energia verde che si è aperto il 7 novembre e si concluderà oggi 10 novembre a Rimini.Concepita per supportare i tecnici e i responsabili delle diagnosi energetiche nei rilievi energetici e strutturali delle scuole,fornisce una prima valutazione degli interventi per il miglioramento della funzionalità, gestione e prestazioni sia dal punto di vista dell'efficientamento energetico che da quello strutturale.(buono/sufficiente/insufficiente)Una volta inserite le informazioni nelle apposite sezioni sarà possibile ottenere: un report dei rilievi completo di foto; il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione; il livello della vulnerabilità strutturale e delle azioni per migliorare la sicurezza dell'edificio; un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico. Iche preveda anche il miglioramento strutturale delle costruzioni in base alle diverse criticità territoriali, ambientali e climatiche.