UnipolSai, stabile l'utile nei nove mesi. In rosso il Gruppo Unipol

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2017realizza un utile netto consolidato pari a 430 milioni di euro (427 milioni di euro al 30 settembre 2016), nonostante gli effetti, già registrati al 30 giugno 2017, dell’avvio del piano di ristrutturazione del comparto bancario del Gruppo Unipol. Il piano ha comportato la rilevazione di cospicui adeguamenti delle coperture dei crediti deteriorati di Unipol Banca, che hanno impattato negativamente per 105 milioni di euro su UnipolSai.Escludendo tali impatti, l’utile netto consolidato di UnipolSai sarebbe stato pari a 536 milioni di euro (+25,5% rispetto ai primi nove mesi del 2016).Nel periodo in esame la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 7.783 milioni di euro (9.040 milioni al 30 settembre 2016, -13,9%).Relativamente al, escludendo gli effetti one-off delle rettifiche su crediti del comparto bancario, al 30 settembre 2017 il Gruppo realizza un risultato netto consolidato pari a 551 milioni di euro (439 milioni realizzati al 30 settembre 2016), in sensibile crescita rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, grazie in particolare al miglior contributo della gestione finanziaria. Il piano di ristrutturazione del comparto bancario ha determinato un effetto economico negativo per 780 milioni di euro sui conti della controllata Unipol Banca, che ha conseguentemente influito sulNel periodo la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 8.785 milioni di euro (11.142 milioni al 30 settembre 2016).Solvency ratio consolidato basato sul capitale economico pari al 158%