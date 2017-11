Wall Street ancora debole a metà giornata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Walt Disney

General Electric

Du Pont de Nemours

Wal-Mart

Intel

Merck & Co

McDonald's

Johnson & Johnson

Nvidia

Monster Beverage

Hasbro

Liberty Interactive

Hologic

Norwegian Cruise Line Holdings

Henry Schein

Netflix

(Teleborsa) -Gli investitori sono preoccupati dei ritardi che potrebbe subire la riforma fiscale dopo che i Repubblicani in Senato hanno presentato un piano che diverge molto da quello presentato alla Camera.Scarna l'agenda macro con il solo dato sulla fiducia dei consumatori di novembre redatto dall'Università del Michigan che si è mostrano in calo deludendo le attese., sotto la parità ilche cede lo 0,24%. Sulla stessa linea, locheha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.579,29 punti. Leggermente negativo il(-0,15%).del Dow Jones,(+2,53%),(+1,95%),(+1,63%) e(+1,31%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.su, che soffre un calo dell'1,72%.Sessione no per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%., con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra i(+5,86%),(+3,08%),(+2,57%) e(+2,49%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%., che affonda del 2,36%.che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.suche registra un ribasso dell'1,98%.