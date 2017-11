Aeroporto Bari: chiuso per 1 mese dal 28 febbraio 2018 per lavori potenziamento pista

(Teleborsa) -Le compagnie aeree stanno quindi predisponendo le conseguenti variazioni ai propri operativi aumentando la capacità, e quando e se possibile il numero dei voli, degli aeromobili sull’Aeroporto del Salento di Brindisi.Si tratta di unaI lavori prevedono l’acquisizione di nuove aree di sicurezza (RESA) in corrispondenza della testata 07 che permetteranno di portare la. Verrà inoltre prolungato il sentiero di avvicinamento luminoso "Cat. 1" per pista 07 (lato Bitonto - testata strumentale di precisione)In contemporanea all'intervento sull'asse pista, così come previsto nell’ambito del programma di efficientamento energetico dell’aeroporto di Bari e garantiranno più alti livelli di efficienza e gestione operativa.A conclusione dei lavori decisi da "Aeroporti di Puglia" che gestisce lo scalo , concentrati in un arco di tempo estremamente breve,sul piano dell’ammodernamento delle infrastrutture di volocon particolare riguardo al contenimento dei costi energetici.