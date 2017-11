Bergamo: "Position paper" su prospettive di sviluppo e sostenibilità dello scalo aereo

(Teleborsa) -

SACBO, in linea con gli obblighi previsti dalla concessione aeroportuale, guarda al suo futuro in base ad una logica di sviluppo sostenibile dell’aeroporto e di continuità della propria attività, in un quadro di piena legalità e nell’interesse della crescita socio-economica del territorio. La visione relativa alle prospettive dello scalo è racchiusa nel Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA), che consente di continuare a garantire un mix equilibrato di segmenti di traffico, frutto di un attento compromesso tra esigenze industriali, fabbisogni del bacino di traffico servito e compatibilità ambientale.



Il PSA è stato già presentato e illustrato ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Commissione Aeroportuale, e approvato in linea tecnica da ENAC nei mesi scorsi; un passaggio fondamentale, acquisito nei tempi e nei termini auspicati. E’ previsto che entro l’anno 2017 l’iter autorizzativo del PSA proceda con la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).



I procedimenti di VAS, relativo alla Zonizzazione Acustica Aeroportuale, e di VIA, relativo al Piano di Sviluppo Aeroportuale, costituiscono la corretta sede per un proattivo confronto con il territorio e con le competenti Istituzioni sul tema ambientale relativo allo scalo, e la sede in cui potranno emergere concordate e coordinate azioni di controllo e mitigazione degli impatti, laddove necessarie. A tal fine, SACBO conferma la propria disponibilità a sostenere il percorso per la definizione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte della Commissione Aeroportuale e per l’espletamento del connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito la domanda di mobilità attesa dovrà essere considerata e allineata alle indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo Aeroportuale, contemperandola con l’obiettivo di soddisfarne la sostenibilità ambientale.



A ulteriore riprova dell’impegno assunto in tema di compatibilità ambientale delle attività aeronautiche, giova ricordare come SACBO, unico esempio in Italia, sia intervenuta sul territorio circostante il sedime, stanziando la somma di 10 milioni per la realizzazione di una serie di interventi su edifici pubblici (scuole) e unità abitative private, con il concorso tecnico-scientifico del CNR a garanzia e tutela della loro efficacia. Inoltre, SACBO, in coordinamento con ENAC e ENAV , sta collaborando a individuare miglioramenti delle procedure di volo recentemente sperimentate, finalizzate a minimizzare già nel breve termine il rumore sui Comuni limitrofi all’aeroporto.



Vale ricordare, in generale, il contributo portato dall’attività aeroportuale sull’occupazione e sul PIL (ca 20.000 posti di lavoro tra diretti, indiretti e indotti, e ca € 985 mln di valore economico, corrispondente all’8% del PIL provinciale). In tale contesto, SACBO mantiene la sua apertura al futuro impiego di ulteriori interventi di mitigazione, ancorché da motivarsi adeguatamente e da inserire come parte integrante dei procedimenti (di VAS e di VIA) focalizzati sullo sviluppo del sistema Aeroporto-Territorio.

Nel contempo, SACBO conferma il proprio impegno nella ricerca di strategie di convergenza con le realtà, contigue e non, operative nel trasporto aereo, sottolineando che ogni ipotesi di aggregazione societaria dovrà comunque consentire di continuare a essere protagonisti di un grande sviluppo aeroportuale sul territorio del Nord Italia e garantire la conservazione dei valori in termini di posizionamento e ricavi, nell’interesse del territorio bergamasco.