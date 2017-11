Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, conti in salita nei nove mesi

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -ha chiuso primi nove mesi dell'esercizio 2017ri, con un incremento del 6,7% rispetto ai 5,9 milioni dello stesso periodo del 2016. Un risultato - si legge nella nota che accompagna i conti - conseguito grazie all’introduzione di nuove destinazioni ed al potenziamento di rotte già attive.I ricavi consolidati nei primi nove mesi del 2017 ammontano a 73,5 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto ai 69 milioni dello stesso periodo del 2016, grazie al trend positivo registrato sia dai ricavi per servizi aeronautici (diritti aeroportuali corrisposti da parte di passeggeri, compagnie aeree e operatori aeroportuali), che dai servizi non aeronautici.L’consolidato nei primi nove mesi del 2017 è risultato pari a 27,5 milioni di euro, in crescita del 21,4% rispetto al dato di 22,7 milioni nel corrispondente periodo 2016. L'consolidato si è attestato a 19,5 milioni di euro, con un incremento del 28,7% rispetto al dato di 15,1 milioni del 2016.Tale risultato è supportato dalla solida crescita del traffico e dalle collegate dinamiche positive su tutte le linee di ricavo, nonché dall’azione di contenimento nella struttura dei costi.Al 30 settembre 2017 l’Aeroporto di Bologna registra unapositiva pari a 13,2 milioni di euro. T