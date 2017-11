Ancora vendite su Leonardo

Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE Italia All-Share

Leonardo

(Teleborsa) - Nuove vendite su, che cede il 2,89%, già pesantemente colpito nella seduta di venerdì dopo la revisione al ribasso degli obiettivi per l'esercizio 2017 Oggi gli analisti di Societe Generale hanno tagliato il giudizio a "hold" dal precedente "buy".L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,54 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,08. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,32.(-2,4%), gia' pesantemente colpita venerdi' dopo la revisione al ribasso degli obiettivi per l'esercizio 2017