Boeing incolore nonostante accordo Emirates

Reazione timidamente positiva del titolo(+0,33% a New York) alla notizia dell' ordine di Emirates da 15 miliardi di dollari per 40 Boeing Dreamliner 787.A livello operativo la tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 263,2 dollari USA. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 260,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 259.