Fincantieri propone a Vard delisting a Singapore, nessun impatto su obiettivi

Fincantieri

(Teleborsa) - La controllata di, Fincantieri Oil & Gas ha presentato a Vard Holdings Limited unadella stessa tramite unadal Main Board della Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).e di convocare a tempo debito l’assemblea straordinaria dei soci al fine di richiedere l’approvazione assembleare del Delisting.all’assenso di SGX-ST alla richiesta di delisting presentata da Vard e all’approvazione della Delibera Assembleare da parte di una maggioranza di almeno il 75 percento, ed alla mancata votazione contraria da parte del 10 percento o più, del numero totale di azioni detenute dagli azionisti presenti all’Assemblea e votanti.Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, Fincantieri O&G farà un’offerta per tutte le azioni ordinarie di Vard, non già detenute e controllate da, o soggette ad accordo per l’acquisto da parte di, Fincantieri O&G stessa, le sue collegate ed i loro rappresentanti.In base alla Exit Offer,consegnata in accettazione dell’offerta, per un esborso massimo di SGD 60.943.572,50 (pari a circa EUR 38.500.000 al cambio attuale) in caso di piena adesione. L’offerta sarà finanziata tramite risorse finanziarie disponibili.Vard, società di diritto singaporese quotata al Main Board della SGX-ST, è uno dei maggiori costruttori globali di imbarcazioni offshore e navi specializzate, con circa 9.000 dipendenti e nove cantieri in Norvegia, Romania, Brasile e Vietnam.936.225.710. Il gruppo Fincantieri consolida Vard dalla data di acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Fincantieri O&G nel 2013.- precisa la società -precedentemente comunicati al mercato da Fincantieri.