FMI conferma ripresa dell'Italia e suggerisce: "Meglio approfittarne per ridurre debito"

(Teleborsa) -, ma nello stesso tempo ricorda che il nostro Paese è fra quelli con minor margine di manovra, dunqueal fine di ricreare spazi di manovra e mettere il debito su un trend discendente.E' quanto emerso dal, un rapporto di dettaglio del più generale World Economic Outlook , pubblicato a metà ottobre. Dal rapporto emerge che il, +1,1% nel 2018 e +0,9% nel 2019. Il deficit è atteso in progressiva riduzione al 2,2% quest'anno all'1,3% il prossimo ed allo 0,34% nel 2019.(scenderà al 131,4 nel 2018 ed al 128,8% nel 2019).Guardando all'nel suo complesso l'FMI segnala che la crescita si sta rafforzando ed i. Il Fondo sollecita dunque i Paesi dell'Eurozona a portare avanti lee approfittare della ripresa per ricostruiree rafforzare la capacita' dell'economia di assorbire eventuali shock.Secondo il Fobndo vi sono, quelli con le(debito più elevato) come Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, che devono puntare al consolidamento dei conti e sfruttare l'attuale ripresa per mettere il debito su un sentiero discendente. L'altro gruppo è formato da paesi con(Germania, Olanda e Svezia) cui viene chiesto di far leva sui margini esistenti per aumentare la crescita potenziale.Infine, l'FMI sollecitain educazione/formazione, digitalizzazione, integrazione dei rifugiati, infrastrutture ed altre tematiche importanti a favore della crescita e del lavoro.