IMMSI, ricavi e utili 9 mesi in crescita

IMMSI

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso i primi 9 mesi conrispetto allo stesso periodo di un anno fa.L' Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) ammonta a 173 milioni di euro, il miglior dato registrato nei primi nove mesi degli ultimi dieci anni e in incremento del 24% rispetto ai 139,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2016. L’Ebitda margin è pari al 15,2%, la migliore performance finora raggiunta nei primi nove mesi (12,9% al 30 settembre 2016).L’(risultato operativo) è pari a 81 milioni di euro, in crescita del 41,4%, rispetto ai 57,3 milioni di euro del 30 settembre 2016. L’Ebit margin è pari al 7,1% dei ricavi netti (5,3% al 30 settembre 2016).Il risultato ante imposte al 30 settembre 2017 ammonta a 46,3 milioni di euro (18,3 milioni di euro al 30 settembre 2016).Il Gruppo ha registrato unal 30 settembre 2017rispetto a 0,8 milioni di euro registrati al 30 settembre 2016.L'(PFN) si è attestato a 843 milioni di euro, in riduzione per 63,9 milioni di euro rispetto ai 906,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016, principalmente per effetto dell’autofinanziamento per 122,3 milioni di euro, parzialmente compensato da investimenti lordi per 56,4 milioni di euro.