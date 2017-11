L’export agroalimentare italiano punta a superare i 40 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'export agroalimentare italiano si appresta quest'anno ad oltrepassare i 40 miliardi di euro, spinto dalla crescita nelle vendite oltre frontiera di vino, salumi e formaggi con aumenti stimati tra il 7 per il vino e il +9% per i formaggi.Unache dalla produzione agricola alla distribuzione al dettaglio e ristorazione(pari al 9% del Pil italiano),(il 13% del totale) e(il 25% delle aziende attive iscritte nel Registro Imprese delle Camere di Commercio).Secondo le stime rilasciate da, l’export agroalimentare "Made in Italy" registrerà crescita superiore al 6% rispetto all'anno precedente.Guardando invece aisono soprattutto i(seppure rappresentino ancora meno del 35% dell’export totale) ad evidenziare i tassi di crescita più elevati., con variazioni negli acquisti di prodotti agroalimentari italiani a doppia cifra (oltre il 20%), benché il loro “peso” continui ad essere marginale sul totale dell’export (meno del 2%). In linea invece con la media di settore le esportazioni verso Nord America e paesi UE (dati gennaio-luglio 2017).