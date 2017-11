Petrolio, OPEC: produzione in calo a ottobre. Alzate le stime sull'output del 2018

West Texas Intermediate (WTI)

Brent

(Teleborsa) - La ridotta produzione in Iraq, Iran, Nigeria, Algeria e Venezuela impatta negativamente sull'output di petrolio., segnala l'OPEC nel consueto Bollettino, ladi oro nero è(-0,46%) rispetto al mese precedente, attestandosi a quota 32,59 MGB Contestualmente l'Organizzazione dei Paesi esportatori di greggio ha, vista ora a 33,42 milioni di barili giornalieri, 360 mila barili in più rispetto a quanto stimato in precedenza.Poco mossi i futures sul petrolio, con il mercato che attende il meeting cruciale dell'OPEC del prossimo 30 novembre in occasione del quale potrebbero essere annunciate nuove misure per allentare il crollo delle quotazioni e adattare l'output alla domanda globale.In questo momento ilviaggia sui livelli della vigilia a 56,81 dollari al barile. Poco mosso anche ila 63,53 dollari al barile.