Piazza Affari chiude in rosso insieme all'Europa

(Teleborsa) -In una giornata povera di spunti macroeconomici, gli investitori hanno guardato ai conti delle società quotate alla Borse di Milano. Da domani 14 novembre, invece, in agenda è previsto il PIL in Italia, in Germania e nell'Eurozona.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. Lieve aumento dell', che sale a 1.279 dollari l'oncia.) mostra un timido guadagno e segna un +0,3%.archivia con un calo frazionale dello 0,40%. Poco mossa-0,24%,. In caloche archivia con ribasso dello 0,73%.che chiude la giornata con un calo dello 0,55% suldi Milano, troviamo(+1,17%)e(+0,91%)., invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,23% appesantita da un downgrade.di(-4,25%). Il gruppo presente al Salone Dubai Air Show ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Mvp Tech di Dubai per fornire soluzioni integrate di cyber security negli Emirati Arabi Uniti., che mostra una caduta del 2,17%. Stesso calo cheche registra un importante calo del 2,17%., con un netto svantaggio dell'1,89%.