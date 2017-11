PIL, l'anemica crescita dei consumi non sostiene l'economia italiana

(Teleborsa) - Difficilmente il PIL dell'Italia farà un balzo sostanzioso nell'immediato periodo.E' questa la conclusione cui è giunto l'Ufficio studi della(CGIA) di Mestre dopo aver analizzato la composizione del Prodotto interno lordo tricolore.Su oltreprodotta in Italia, quasiche, a loro volta, sono composti per il 60,8% dalla spesa delle famiglie e un per un altro 18,8% dalla spesa della Pubblica Amministrazione.In buona sostanza, rileva la Confederazione.Nel 2017, infatti, l’aumento di quelli delle famiglie dovrebbe attestarsi all’1,4%; nell’Area Euro solo Francia (+1,1) e Grecia (+0,9) faranno segnare un risultato inferiore a quello del Bel Paese. Le spesa per consumi della PA, invece, registrerà quest’anno un modesto +0,7%.: rispetto al 2007 (anno pre crisi) bisogna ancora "riprendere" 2,8 punti di spesa delle famiglie e 1,7 di spesa della nostra Amministrazione pubblica.Sebbene la variazione del PIL nazionale sia tornata ad essere positiva dal 2014, per riportarlo allo stesso livello registrato l’anno prima dell’avvento della crisi bisogna ancora "riconquistare" 5,4 punti percentuali.