Poco mossi i mercati europei

(Teleborsa) -, in una seduta povera di spunti dal fronte macroeconomico. Da domani, invece, l'agenda si farà fitta con il PIL in Italia, in Germania e nell'Eurozona.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,165. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 56,8 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%. Poco mossa, -0,02%, mentre tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%., che scambia con un calo dello 0,61% sul. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,28%),(-1,58%) e(-1,37%).di Milano, troviamo(+1,07%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%, appesantita da un downgrade.Calo deciso anche per, che segna un -1,51%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Tra i(+5,94%),(+2,03%),(+1,46%) e(+1,24%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,87%.