Rifiuti, per famiglie e imprese un costo da 9 miliardi l'anno

(Teleborsa) - Al netto del caos scoppiato in questi giorni , il costo dell’asporto rifiuti continua a salire: quest'anno le famiglie e le imprese italiane pagheranno 9,1 miliardi di euro.Tra il 2017 e il 2016 - spiega la- i. Per un nucleo con 2 componenti la maggiore spesa sarà del 2 per cento, con 3 dell'1,9% e con 4 dello 0,2%. Per l’anno in corso, viceversa, l’inflazione è prevista in aumento dell’1,3 per cento."Continuiamo a pagare di più - sottolinea l'associazione - nonostante la produzione dei rifiuti abbia subito in questi ultimi anni di crisi una contrazione di 3 milioni di tonnellate, l’incidenza della raccolta differenziata sia aumentata di 20 punti percentuali e la qualità del servizio non abbia registrato alcun miglioramento. Anzi, in molte grandi aree urbane del paese è addirittura peggiorata".