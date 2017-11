Tesoro colloca BTP per 6 mld di euro. Negativo il rendimento per il triennale

(Teleborsa) - Ilha assegnato tutti i 6 miliardi di euro di BTP con varie scadenze offerti oggi in asta.In particolare il Mef ha collocato Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) a 3 anni, per 2 miliardi di euro con un rendimento negativo dello 0,02% dal +0,15% della precedente asta. Venduti anche BTP a 7 anni, per 2,5 miliardi di euro, con un rendimento in discesa all'1,21% dall'1,53% dell'asta precedente. Collocati anche 1,5 miliardi di euro di BTP a 15 anni al 2,38%.Sostenuta la domanda. Il rapporto di copertura del triennale si attesta a 1,79%, quello del settennale a 1,44 mentre quello a del titolo a 15 anni a 1,46.