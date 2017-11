Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta povera di spunti dal fronte macroeconomico. Da domani, invece, l'agenda si farà fitta con il PIL in Italia, in Germania e nell'Eurozona.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,164. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.276,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,71 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%. Frazionale la salita di, +0,36%. Poco mossa, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,22%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,41% sul precedente. Nel listino, i settori(-1,31%),(-0,82%) e(-0,59%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dello 0,66%. Poco mossadopo che Kepler Cheuvreux ha ridotto giudizio e target price.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche, come, che cede l'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.Vola a bassa quota, -1,26%.Tra i(+4,06%),(+1,91%),(+1,48%) e(+0,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,94%.