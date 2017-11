Wall Street apre in ribasso. In focus General Electric

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,27% in una giornata priva di dati macroeconomici rilevanti . Sulla stessa linea l'che scambia sotto i livelli della vigilia a 2.575,68 punti. Consolida le basi precedenti il(-0,05%).Nell'S&P 500, non si salva nessun comparto. Le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,45%),(-0,43%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+0,83%) e(+0,67%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2% dopo la presentazione del piano di ristrutturazione: è stato tagliato del 50% il dividendo. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Tra i(+4,73%),(+4,06%) che sembra essere interessata a(+1,57%) e(+1,05%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,01%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.