A2A in pole nel FTSE MIB, dopo conti e stime arriva un upgrade

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,88%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata ieri, insieme alla revisione al rialzo delle stime di crescita sulla redditività , per l'intero 2017. A ciò, si aggiunge l'indicazione positiva giunta dagli analisti di Mediobanca che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "outperform" alzato anche il target price a 1,61 euro contro gli 1,49 euro delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,486 Euro. Prima resistenza a 1,508. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,474.