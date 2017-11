Bankitalia, aumenta velocità smaltimento sofferenze

(Teleborsa) - Nel 2016,e al 34% nel 2014.E' quanto emerge dallain cui si evidenzia che la "lieve riduzione ha riflesso il significativo incremento della quota delle cessioni", caratterizzate da tassi di recupero che si mantengono notevolmente inferiori rispetto a quelli conseguibili attraverso le procedure ordinarie. Per contro, "è aumentato il recupero medio ottenuto tramite cessioni sul mercato", al 23% contro 20% nel 2015.Via Nazionale rileva che. La quota di posizioni chiuse entro un anno dall'ingresso a sofferenza, scesa sino a un minimo del 20% nel 2012, è risalita al 38% per le posizioni aperte nel 2015. In termini di importi, il rapporto fra l'ammontare delle sofferenze chiuse in ciascun anno e lo stock esistente all'inizio del periodo, che aveva toccato il minimo nel 2013 (6%), nell'ultimo triennio è stato sempre superiore all'8%, attestandosi al di sopra del 9% nel 2016.Sempre nel 2016, il(17 miliardi, contro i 13 del 2015), principalmente per effetto dell'aumento delle cessioni sul mercato. Tale valore rimane inferiore a quello dei nuovi ingressi in sofferenza, ma la differenza si è più che dimezzata nell'ultimo triennio. Il numero delle posizioni chiuse è stato superiore a quello delle posizioni aperte.