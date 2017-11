Bialetti, conti positivi nei nove mesi

Bialetti

(Teleborsa) - Il gruppochiude i primi nove mesi del 2017 connetti consolidati gestionali a cambi costanti pari a 124,5 milioni di euro, in aumento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.I ricavi consolidati a cambi correnti dei primi nove mesi del 2017 ammontano invece a 123 milioni, registrando un incremento dello 0,5%.L’aumento dei ricavi è imputabile prevalentemente al contributo del Canale Retail, in considerazione anche dell’ampliamento della rete di negozi monomarca avvenuta nel 2017.I risultati gestionali al 30 settembre 2017 evidenziano un(risultato operativo lordo) positivo per 9 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente (9,3 milioni).Al 30 settembre 2017 l’del Gruppo è pari a 85,1 milioni (83,9 milioni al 30 giugno 2017) è pari a rispetto a 87 milioni al 30 giugno 2016.