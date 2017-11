Borse europee toniche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Alimentare

Automotive

Sanitario

Materie prime

Telecomunicazioni

A2A

Campari

Fiat Chrysler

Enel

Saipem

Tenaris

Telecom Italia

BPER

FILA

Mondadori

Astaldi

Reply

Geox

(Teleborsa) - Partenza tonica per le principali borse europee nonostante le indicazioni deboli giunte dai mercati asiatici e statunitensi, dove ha prevalso la. I mercati sembrano ignorare anche la debolezza dei dati arrivati dalla Cina , relativi allee alla, che si sono mostrati deludenti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,169, dopo alcune indicazioni macro giunte dai membri UE: l' inflazione in Spagna , oltre al sondaggio tedesco Zew (indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,53 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%., mostra un aumento dello 0,36%. Frazionale la salita per+0,21%. Composta, che cresce di un modesto +0,27%.suldello 0,27%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,91%),(+0,92%) e(+0,91%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,81%) e(-0,78%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,84%, premiata per i conti e promossa dagli analisti di Mediobanca che hanno alzato il giudizio a "".In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,64%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,49%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,88% sulla debolezza dei prezzi del greggio. Sostanzialmente debole, -0,87%.Si muove sotto la parità, -0,80%. Sotto i riflettori leContrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.di Milano,(+2,79%),(+1,79%),(+1,74%) e(+1,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,80%: Mediobanca ha tagliato il giudizio a underperform, con target price 2,29 euro.