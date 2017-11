Brunello Cucinelli stima una crescita a doppia cifra sia del fatturato che dell’utile

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Fatturato in crescita perla casa di moda italiana nota per la produzione di maglieria pregiata in cashmere, ha realizzato(+9,8% la crescita a cambi costanti), con tutte le aree geografiche e tutti i canali di distribuzione che riportano crescite significative. In particolare i Mercati Internazionali registrano un +10,4% ( Europa +10,4%, Nord America +6,3%, Greater China +37,7%, Resto del Mondo +8,0%) e il Mercato Italiano un +9,8%.“Siamo quasi alla fine di questo interessantissimo 2017, anno che noi vorremmo definire particolarmente bello, sia in termini economici che sotto il profilo dell’immagine, posizionamento e credibilità del brand - ha dichiarato Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato - . Le vendite delle collezioni invernali stanno andando molto molto bene, quindi possiamo dire con una certa tranquillità che immaginiamo.”“Anche la raccolta ordini Primavera Estate 2018 è andata molto bene sia in termini numerici che di immagine. Ottimo il giudizio sulle collezioni sia dei clienti che della stampa internazionale. Tutto questo ci fa immaginare nel 2018 un altro anno molto importante con una sana crescita a due cifre sia dei ricavi che dei profitti.”Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,64%.