Cina, l'economia rallenta il passo a ottobre

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento dall'economia della Cina.A ottobre, secondo gli ultimi dati del National Bureau of Statistics, laè aumentata su base tendenziale del, meno del +6,6% messo a segno nel mese precedente. Il dato èdegli analisti che stimavano un incremento del 6,3%.Su base mensile si è verificato invece un aumento dello 0,5%, come a settembre.Sempre ad ottobre lesonodopo il +10,3% di settembre, madegli analisti che erano per un'accelerazione più consistente del 10,5%.Delude anche il dato sugli: nei primi nove mesi, segnala la People's Bank of China, sono cresciuti del 7,3% dopo l'incremento del 7,5% messo a segno nello stesso periodo del 2016. Si tratta del. Anche in questo caso il dato disattende il consensus che era per un miglioramento del 7,4%.In questo caso ad impattare negativamente sono stati gli sforzi del Governo di abbassare l'elevato indebitamento di aziende e famiglie