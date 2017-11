Credit Suisse sborsa 135 milioni di dollari per chiudere causa sul forex

Credit Suisse

(Teleborsa) -fa pace con la giustizia statunitense a suon di dollari.Il colosso finanziari elveticoinfattiper chiudere l'inchiesta condotta dal Dipartimento Servizi Finanziari di New York che lo vede colpevole di non aver attuato i dovuti controlli sulle attività sul mercato valutario nel periodo tra il 2008 e il 2015.Secondo i magistrati USA, i trader di Credit Suisse che lavoravano sul forex avrebbero avuto contatti con colleghi di altre banche per condividere informazioni confidenziali sui clienti, coordinare le attività commerciali e tentare di manipolare prezzi e Benchmark di riferimento.La big bank, che non ha mai né ammesso né negato di aver commesso il fatto, ha dichiarato che