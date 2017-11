FS, Polo Mercitalia potenzia flotta locomotive elettriche e carri in Italia e in Europa

(Teleborsa) - Si tratta di una e propria "cura del ferro" per il Polo Mercitalia:destinati al trasporto di semirimorchi mega e 200 carri “intelligenti” per il trasporto di coils.TRAXX DC3/MS, prodotti da Bombardier, sarannoL’operazione –– è stata concretizzata al termine di un confronto competitivo molto serrato, durato circa otto mesi, che ha coinvolto i principali costruttori internazionali del settore. Le prime consegne dei nuovi locomotori sono previste per l’autunno del 2018.Saranno, invece, complessivamente. Valore complessivo dell’TRAXX DC3/MSe di disporre di un parco locomotori elettrici con un’età media fra le più basse in Europa.I nuovi locomotori elettrici avranno una potenza massima di trazione di 6,4 MW e una forza di trazione di 320 kN. Caratteristiche che permetteranno a Mercitalia Rail e a TX Logistik di far circolare treni merci con una maggiore capacità di carico rispetto agli attuali convogli. Inoltre, grazie a sistemi frenanti autogenerativi, sarà possibile ridurre significativamente i consumi energetici.costituito dada un innovativo sistema di energy harvesting in grado di comunicare in tempo reale lo stato di funzionamento del mezzo, garantendo maggiore affidabilità, efficienza operativa e sicurezza di esercizio. Il Polo Mercitalia potrà quindi disporre di una delle flotte carri tra le più tecnologicamente avanzate in Europa.