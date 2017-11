Katainen bacchetta l'Italia: "I conti non migliorano"

(Teleborsa) - Legge di Stabilità sotto la lente dell'UE.L'opinione diarriverà "la prossima settimana e non voglio anticiparla, ma il fatto è che tutti possono vedere dai numeri che la situazione in Italia non migliora".E' la stoccata lanciata al Paese dal vicepresidente della Commissione UE. "L'unica cosa che posso dire a nome mio è che tutti gli italiani dovrebbero sapere qual è la vera situazione economica in Italia", ovvero "". Nonostante un PIL in salita la posizione del vicepresidente UE è molto esplicita e non lascia spazio all'immaginazione.Non sono servite nemmeno le arssicurazioni del Ministri dell'Economia e delle Finanzeche ha inviato una lettera a Bruxelles per ribadire che i target dell'Italia sono in linea con il Patto di Stabilità