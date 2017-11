Mondo TV alza la guidance 2017, utile +9%

Mondo TV

(Teleborsa) - I primi nove mesi del grupposi è chiuso con un utile netto di 9,2 milioni di euro, in crescita del 92%, mentre il valore della produzione, si è attestato a 24,1 milioni, con un incremento del 36%. L' Ebitda è pari a 17,4 milioni (+52%).Il gruppo ha rivisto al rialzo la guidance dell'utile netto consolidato per il 2017 a 12,5 milioni."Il 2017 si sta confermando come un anno straordinario per il gruppo Mondo TV, ed alla luce degli sviluppi del business il 2018 si preannuncia come un anno entusiasmante", ha commentato Matteo Corradi, amministratore delegato.