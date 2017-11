Per El.En ricavi in salita. Migliorata la guidance 2017

El.En

(Teleborsa) -. chiude la giornata in corsa con un rialzo del 6,02%. Il gruppo ha annunciato i conti dei primi nove mesi dell'anno che si sono chiusi con ricavi pari a 218,4 milioni di euro (+21,6%).Salita a due cifre per lche arriva a(+15,6%) incidenza sui ricavi +12,2%. L'pari a 22,2 milioni di euro (+12,1%) con un’incidenza del 10,1% sul fatturato.in diminuzione rispetto ai 42 milioni di euro dello stesso periodo 2016 che beneficiavano della plusvalenza non ripetibile di 23 milioni di Euro per la cessione di azioni Cynosure.Laè positiva per circa 75,8 milioni di euro rispetto agli 82,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016.In costanza delle attuali favorevoli condizioni dei nostri principali mercati, il raggiungimento nel 2017 della soglia dei 300 milioni di euro di fatturato, impensabile all’inizio dell’anno, rappresenta ad oggi un obiettivo concretamente raggiungibile.