Petrolio, USA in corsa per strappare la leadership all'OPEC

(Teleborsa) - La corsa degli Stati Uniti al petrolio shale continuerà ad avere un peso importantissimo nel settore energetico globale.A sentenziarlo l'nel, il report annuale in cui l'agenzia con sede a Parigi ha definitivamente decretato laSecondo l'EIAgrazie al, che a sua volta continuerà a pesare sulle quotazioni dell'oro nero nel breve termine.L'output di petrolio shale Made in USA dovrebbe essere aumentato di 8 milioni di barili giornalieri tra il 2010 e il 2017, mantenendo lo stesso tenore fino al 2025, prevede l'IEA. Si tratterebbe della serie di aumenti più lunga da parte di un singolo Paese.L'ascesa degli Stati Uniti nel mercato petrolifero non è una rivelazione: è dal 2014 che sta condizionando pesantemente le quotazioni della preziosa materia prima.Solo di recente i prezzi del petrolio hanno ripreso a crescere. Con la differenza che per rispondere al collasso delle quotazioni sia l' OPEC che altri Paesi produttori al d fuori del Cartello hanno tagliato la produzione e dovrebbero proseguire su questa strada nei mesi a venire, gli USA hanno beneficiato del recente apprezzamento senza tagliare l'output.