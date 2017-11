Prestiti, casa e auto continuano a guidare le scelte degli italiani

(Teleborsa) -, sono sempre di più gli italiani "costretti" a ricorrere a un prestito per dare un po' di ossigeno alle proprie finanze.- Sono la casa e l'auto le due necessità considerate prioritarie. Una tendenza che vale da Nord a Sud. Lo dicono le rivelazioni di ottobre dell'Osservatorio di PrestitiOnline.it: i(34,9% per ristrutturazione e 14,9% per arredamento)(usata, 20% e nuova o Km zero 9,3%).- Non mancano, seppure in misura minore, i prestiti erogati per le(2,3%), per gli hobbies e le vacanze (1,8%), matrimoni e cerimonie (1,2%) e per l’acquisto di smartphone, pc e altri dispositivi elettronici (0,2%).- Dall’analisi emerge che l’ importo medio erogato si è attastato ad ottobre a 11.454 euro, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (11.328 Euro). Il 29,5% dei prestiti erogati ha riguardato un importo compreso tra i 5.000 e i 10.000 Euro e nel 19,4% dei casi la durata è di 60 mesi.- Con il 38,6% delle concessioni guida la classifica la fascia d’età degli italiani tradei prestiti è stato erogato