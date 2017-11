Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con gli addetti ai lavori divisi tra denaro e lettera, in parte guidati dalle trimestrali annunciate in mattinata.Dopo una partenza tonica, sembra prevalere la. I mercati ragionano anche sulla debolezza dei dati arrivati dalla Cina , relativi allee allaLeggera crescita dell', che sale a quota 1,172. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,28%, nel giorno della pubblicazione del report annuale IEA Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.è stabile con un +0,01%. Timida la salita di, +0,20%. Debole, -0,18%., con ilche lima lo 0,32%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,94%),(+1,36%) e(+1,30%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,77%),(-1,07%) e(-1,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,37%) grazie ai conti. Bene inoltre(+2,48%),(+1,51%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,11%. In apnea, che arretra del 2,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.di Milano,(+3,93%),(+3,24%),(+2,87%) e(+2,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,82% dopo un downgrade.