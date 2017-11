Prysmiam: BEI finanzia 110 milioni per Ricerca e Sviluppo

Prysmian

(Teleborsa) - Lai (BEI) edel Gruppo leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. Il finanziamento BEI sarà in particolare destinato a:: ricerca di materiali innovativi attraverso l’impiego delle nanotecnologie, sistemi per il monitoraggio e gestione delle reti terrestri e sottomarine, ottimizzazione del design dei cavi per ridurre le perdite elettriche e aumento della capacità di trasmissione, nuovi cavi e materiali per soluzioni più sostenibili e cavi ibridi energia e telecom.e: impiego di materiali alternativi per il disegno dei cavi e ottimizzazione dei progetti di prodotto;: cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi P-Laser alta tensione, cavi per il settore delle energie rinnovabili, fibre ottiche con elevate performance, cavi per applicazioni Fibre to the Home e Fibre to the Antenna, connettività e sviluppo di cavi e sistemi intelligenti per sensing, monitoraggio e gestione."L’impegno nella Ricerca & Sviluppo è centrale nella strategia di crescita del nostro Gruppo e anche grazie al contributo di BEI siamo in grado di incrementare ulteriormente gli investimenti", spiega l’Amministratore Delegato di Prysmian Group,. "In particolare, la tecnologia del cavo sta dimostrando di poter contribuire in maniera determinante alla sfida della digitalizzazione e dello sviluppo di reti elettriche più performanti e sostenibili per l’ambiente. Fibre ottiche innovative, cavi a minor impatto ambientale e più elevate performance di capacità e voltaggio, tecnologie per il monitoraggio del funzionamento delle reti, sono alcuni degli ambiti sui quali ci stiamo concentrando".A Piazza Affari,sale dell'1,22%