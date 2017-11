Spagna, cresce l'inflazione a ottobre ma resta sotto il target BCE

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Spagna, anche se resta ancora lontano dal target fissato dalla BCE (2%).Secondo l', nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è risultato in aumento dell'1,6% su base tendenziale, confermando così la stima preliminare del +1,6%. Il dato è anche in linea con il consensus.Su base congiunturale si è registrata una salita dei prezzi dello 0,9%, reiterando la prima lettura e dal consensus.Confermata anche la stima sul'inflazione armonizzata annuale che registra una crescita dell'1,7% ed a livello mensile: +0,6%.